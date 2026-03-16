Свердловский экс-губернатор Куйвашев занял руководящий пост в московской юридической компании

После ухода с должности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев занял пост гендиректора АО "Консалтинговая компания "Прогресс".

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ, компания, занимающаяся деятельностью в области права, была зарегистрирована в пятницу, 13 марта текущего года в Москве. Уставной капитал составляет 1 млн рублей.

Напомним, что свои полномочия губернатора Куйвашев сложил в марте 2025 года, проработав в этой должности почти 13 лет. Его место занял бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.