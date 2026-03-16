Сергей Кравчук дал поручения по усилению мер пожарной безопасности в Хабаровске

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук дал поручения по усилению мер пожарной безопасности в Хабаровске

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел в администрации совещание по вопросам повышения уровня пожарной безопасности на территории города. 

«Мы собрались, чтобы детально разобрать ситуацию в городе и выработать необходимые мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности, в том числе и на островных. Я хочу сказать, что мы должны очень серьёзно к этому относиться. Наша задача – сделать всё возможное, чтобы вообще исключить пожары, а самое главное – исключить жертвы при пожарах», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В ходе совещания прозвучала информация о том, что с начала года в городе произошёл 191 пожар, что сопоставимо с цифрами прошлого года. Администрация города с 2020 года ведет работу по оснащению автономными пожарными извещателями граждан отдельных категорий. За это время более 8 тысяч жителей получили данные устройства.

«Продолжается проведение профилактических рейдов в частном секторе, где сотрудники администрации разъясняют правила пожарной безопасности в быту. Совместно с городским поисково-спасательным отрядом проводятся дополнительные мероприятия в выходные дни для максимального охвата населения. С начала года проверено более 500 частных жилых домов и особо пожароопасных участков города», - отметил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Колчин.

Особую актуальность в преддверии пожароопасного сезона приобретает проблема палов сухой травы. Несмотря на проводимые мероприятия, возгорания растительности продолжают происходить ежегодно. По поручению главы города комитеты по управлению районами возьмут под строгий контроль уборку сухой растительности и мусора на своих территориях. По результатам проверок МЧС России в прошлом году были выявлены и устранены недостатки по содержанию территорий в Индустриальном и Железнодорожном районах.

Теги: сергей крачвук, пожарная безопасность, администраци города хабаровска, мэр хабаровска


