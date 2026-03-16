Сергей Кравчук дал поручения по усилению мер пожарной безопасности в Хабаровске

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел в администрации совещание по вопросам повышения уровня пожарной безопасности на территории города.

«Мы собрались, чтобы детально разобрать ситуацию в городе и выработать необходимые мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности, в том числе и на островных. Я хочу сказать, что мы должны очень серьёзно к этому относиться. Наша задача – сделать всё возможное, чтобы вообще исключить пожары, а самое главное – исключить жертвы при пожарах», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В ходе совещания прозвучала информация о том, что с начала года в городе произошёл 191 пожар, что сопоставимо с цифрами прошлого года. Администрация города с 2020 года ведет работу по оснащению автономными пожарными извещателями граждан отдельных категорий. За это время более 8 тысяч жителей получили данные устройства.

«Продолжается проведение профилактических рейдов в частном секторе, где сотрудники администрации разъясняют правила пожарной безопасности в быту. Совместно с городским поисково-спасательным отрядом проводятся дополнительные мероприятия в выходные дни для максимального охвата населения. С начала года проверено более 500 частных жилых домов и особо пожароопасных участков города», - отметил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Колчин.

Особую актуальность в преддверии пожароопасного сезона приобретает проблема палов сухой травы. Несмотря на проводимые мероприятия, возгорания растительности продолжают происходить ежегодно. По поручению главы города комитеты по управлению районами возьмут под строгий контроль уборку сухой растительности и мусора на своих территориях. По результатам проверок МЧС России в прошлом году были выявлены и устранены недостатки по содержанию территорий в Индустриальном и Железнодорожном районах.