Депутат Госдумы предупредил о риске раннего отключения отопления

Преждевременное завершение отопительного сезона может спровоцировать серьезные технические неполадки и сбои в работе инженерных коммуникаций. О возможных негативных последствиях в интервью РИА Новости сообщил Сергей Колунов, представляющий комитет Госдумы по строительству и ЖКХ.

При остановке теплоснабжения на станциях прекращают работу насосы, что вызывает падение давления и появление воздушных пробок внутри труб. Если после отключения наступят заморозки, повторный запуск оборудования станет опасным, а на ликвидацию скопившегося воздуха потребуется около двух недель. Парламентарий пояснил, что такие работы фактически являются подготовкой к зиме и проводятся строго один раз в год. В противном случае радиаторы в квартирах будут нагреваться фрагментарно. Еще одной угрозой завоздушивания сетей эксперт назвал риск возникновения крупных коммунальных аварий. При этом постоянные манипуляции с включением и выключением системы ради кратковременного тепла признаны нерациональными.

Колунов отметил, что при текущих погодных колебаниях ночные температуры остаются отрицательными, и без центрального отопления жилье быстро выстудится. Снижение мощности самих котлов также запрещено: в домах, не имеющих индивидуальных тепловых узлов, это приведет к остыванию горячей воды в кранах. Депутат напомнил, что для личного комфорта гражданам лучше использовать батареи с установленными регуляторами, которые позволяют самостоятельно корректировать степень нагрева в своей квартире.

Ранее в Магнитогорске из-за аварии на ТЭЦ жители Правобережного района временно остались без горячей воды и столкнулись с похолоданием в квартирах. Чтобы не оставлять людей без тепла, жилые дома и больницы оперативно перевели на резервные источники снабжения.