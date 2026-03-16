Из злобы? Зеленский ввел санкции против российских паралимпийцев

Зеленский подписал указ о санкциях против десяти российских спортсменов-паралимпийцев. Будто бы они "захватчики" и "распространяют российскую пропаганду".

Всего санкции введены против 130 физических и 48 юридических лиц, которых Зеленский связывает с российским ВПК. В списке есть и граждане Ирана. Введение санкций против наших паралимпийцев можно объяснить только злобой от того, что впервые с 2014 года россияне выступали под флагом России. И сделали это крайне успешно.

Паралимпиада в Милане завершилась накануне. В общем медальном зачете Россия заняла третье место. При этом выступали всего шесть россиян, но они взяли восемь золотых медалей, одну серебряную и три бронзовых. Более того, они установили рекорд, взяв столько медалей столь малочисленным составом. Хотя еще несколько стран имеют больше медалей, именно золотые являются решающими при подведении итогов. Для сравнения, Украина взяла 19 медалей, но лишь три золотых, поэтому заняла только седьмое место, уступив России и другим странам. А Киев представляли 25 паралимпийцев. То есть результат россиян, с учетом количества человек, оказался почти в 10 раз лучше.

В январе Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России. Теперь, после успешного выступления российских паралимпийцев, он решил "отомстить" и им.

Сборная Украины бойкотировала церемонию закрытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов.