Жительницу Екатеринбурга будут судить за избиение врача в больнице

В Екатеринбурге перед судом предстанет жительница города, обвиняемая в хулиганском нападении на врача.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 5 ноября 2025 года. В тот день женщина с мужем пришли в центральную городскую больницу №20 к кабинету врача ультразвуковой диагностики. При этом ни свердловчанка, ни ее супруг не были записаны на прием.

Войдя в кабинет, где врач принимала другого пациента, женщина в грубой форме потребовала без записи принять ее супруга, являющегося инвалидом 3 группы. Врач попросила ее покинуть кабинет и не препятствовать медицинскому обследованию пациента. Но в ответ услышала лишь нецензурную брань. После этого агрессорша ударила сотрудницу больницы.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд уральской столицы.