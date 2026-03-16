Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачёте на завершившейся в Италии Паралимпиаде

Сборная России стала третьей в неофициальном медальном зачёте на завершившихся в Италии зимних Паралимпийских играх.

Российские спортсмены стали обладателями восьми золотых, одной серебряной и трёх бронзовых медалей. Отметим, что всего шесть российских атлетов завоевали 12 наград в Италии.

Так, у горнолыжницы Варвары Ворончихиной в активе целая россыпь наград: две золотые (в супергиганте и слаломе), одна серебряная (в гигантском слаломе) и одна бронзовая (в скоростном спуске).

Лыжница Анастасия Багиян стала трёхкратной победительницей соревнований, победив в спринте, а также в гонках на 10 и 20 километров.

У лыжника Ивана Голубкова два "золота" Паралимпиады: победы в гонках на 10 и 20 километров.

Ещё одна медаль высшего достоинства в горнолыжных дисциплинах у Алексея Бугаева. Он одержал победу в слаломе, а также стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Лидером общего зачёта стала сборная Китая — 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. На второй строчке оказалась команда США (13+5+6). Хозяева Паралимпиады — сборная Италии — стали четвёртыми (7+7+2).

Отдельно отметим, что в этот раз атлеты из России использовали национальную символику на Паралимпиаде: национальная экипировка, флаг и гимн. Это произошло впервые за последние 12 лет.