Семья из шести человек не смогла вернуться в Пермский край из Индии из-за конфликта в Персидском заливе

Семья из шести человек не смогла вернуться в Пермский край из Индии из-за отмены рейса на фоне последних событий в Персидском заливе, сообщил в своих соцсетях уполномоченный по правам человека Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

У семьи истекла виза, а одна из авиакомпаний предложила приобрести билеты до Екатеринбурга для семьи за 2,5 млн руб.

"Мы созвонились по видеосвязи — семья находится в Индии и столкнулась с неприятной, но, к сожалению, не редкой ситуацией: авиабилеты были аннулированы, вылет сорвался, а сроки виз уже истекли. При этом люди заранее подали документы на легализацию пребывания. По регламенту рассмотрение должно занимать до двух дней, но по факту они не могли "достучаться" до ответственных органов на месте", - написал Сапко.

Уполномоченный направил ходатайство Генеральному консулу РФ в Мумбаи Ивану Фетисову, а также директору Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России Юрию Горлачу — с просьбой оказать правовую поддержку и проработать возможность включения семьи в состав ближайшего вывозного рейса при наличии такой опции.

В результате людям продлили действие необходимых документов. Семье удалось приобрести авиабилеты по адекватной цене.