Больше 100 тысяч жителей Первоуральска остались без теплой и холодной воды из-за аварии на насосной станции Верхне-Шайтанского водохранилища, передает корреспондент Накануне.RU.

Власти города сообщили, что причина утечки была определена к 09.30. В настоящее время специалисты занимаются ее устранением. Был организован подвоз воды по ул. Комсомольская, 9А, Металлургов, 3, Гагарина, 38 Огнеупорщиков, 38, Металлургов 3А, Герцена, 15, пр. Ильича 28А, Емлина, 2, Трубников, 38, С.Ванцетти, площадь.

По словам властей, место аварии локализовано. Давление в сетях холодного водоснабжения города нормализуется. В течение нескольких часов вода появится в домах.