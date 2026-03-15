15 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

ТАСС: дело о хищениях экс-замдиректора по закупкам и логистике "Калашникова" связано с поставками из КНР

Столичные правоохранители объявили в розыск бизнесмена с гражданством России и Китая по делу о мошенничестве экс-замдиректора по закупкам и логистике "Калашникова" в рамках поставок средств защиты для нужд Минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело предпринимателя связано с поставками концерну изделий по завышенным ценам с одного из заводов КНР.

"Предприниматель Толчанов Никита, скрывшийся от столичных следователей в Китае и выступавший в роли посредника в совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ) в рамках поставок средств защиты для нужд МО РФ по контракту при выполнении гособоронзаказов, объявлен в розыск. Его уголовное дело выделено в отдельное производство. Само дело связано с поставками продукции для концерна по завышенным ценам с одного из китайских заводов", - рассказал собеседник агентства.

Толчанов стал еще одним фигурантом дела, в рамках которого уже арестованы бывший директор концерна по закупкам и логистике и его зам.

9 марта сообщалось, что одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту. Он арестован и находится в одном из столичных следственных изоляторов. Кроме того, как сообщалось в феврале, суд в Москве также арестовал его коллегу, бывшего директора по закупкам и логистике в концерне "Калашников" Ксению Гращенкову. Женщине предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК РФ). Им обоим грозит до 10 лет колонии.

В ходе служебной проверки выявлено, что в 2023 году концерн заключил 10 договоров с одним из подрядчиков со сроком исполнения до конца октября. Однако к 2025 году договоры исполнены не были (экс-замдиректора по закупкам и логистике "Калашникова" к этому моменту был уволен из концерна). В этой связи были выявлены риски причинения ущерба группе компаний и государству в рамках освоения субсидии Минпромторга РФ в особо крупном размере.

Теги: хищения, Калашников, поставки из КНР


