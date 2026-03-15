Футболист из Екатеринбурга заявил, что убил женщину в Москве под влиянием мошенников

Подозреваемому в убийстве женщины на северо-западе Москвы предъявлено обвинение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного СК РФ.

В ходе допроса он сообщил следователям, что преступление сообщил под влиянием телефонных мошенников. Он признался в преступлении и раскаялся в содеянном. По его словам, более месяца назад ему позвонили ранее неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что он должен принять участие в оперативном мероприятии, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

Завтра обвиняемому изберут меру пресечения.

Как стало известно, 13 марта 2026 года, обвиняемый вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре, где находилась 16-леьняя дочь хозяйки квартиры, также введенная в заблуждение мошенниками.

Полагая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов подозреваемый начал вскрывать сейф. Девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить ей, что в квартире работает сотрудник спецслужб. Однако женщина, услышав о происходящем, зашла в квартиру, чтобы остановить преступника. По указанию мошенников, фигурант потребовал от женщины код сейфа, напал на нее, избил и нанес несколько ударов ножом.

Потерпевшая погибла на месте происшествия. После - убийца вскрыл сейф, похитил из него свыше $2000 и иные ценности. По указанию кураторов фигурант выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили фигуранту отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, также был назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая.

Отметим, что по данным канала 112, обвиняемым якобы является 20-летний футболист Даниил Секач, уроженец Ставропольского края. Молодой человек играет в Екатеринбурге за футбольный клуб "Урал-2", одновременно получает высшее образование в столичном вузе. Сообщается также, что он якобы учился в церковной школе. Жертва - 48-летняя предпринимательница Екатерина Чучупало.