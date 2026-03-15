Футболист из Екатеринбурга заявил, что убил женщину в Москве под влиянием мошенников

15 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Футболист из Екатеринбурга заявил, что убил женщину в Москве под влиянием мошенников

Подозреваемому в убийстве женщины на северо-западе Москвы предъявлено обвинение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного СК РФ.

В ходе допроса он сообщил следователям, что преступление сообщил под влиянием телефонных мошенников. Он признался в преступлении и раскаялся в содеянном. По его словам, более месяца назад ему позвонили ранее неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что он должен принять участие в оперативном мероприятии, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

Завтра обвиняемому изберут меру пресечения.

Как стало известно, 13 марта 2026 года, обвиняемый вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре, где находилась 16-леьняя дочь хозяйки квартиры, также введенная в заблуждение мошенниками.

Полагая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов подозреваемый начал вскрывать сейф. Девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить ей, что в квартире работает сотрудник спецслужб. Однако женщина, услышав о происходящем, зашла в квартиру, чтобы остановить преступника. По указанию мошенников, фигурант потребовал от женщины код сейфа, напал на нее, избил и нанес несколько ударов ножом.

Потерпевшая погибла на месте происшествия. После - убийца вскрыл сейф, похитил из него свыше $2000 и иные ценности. По указанию кураторов фигурант выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили фигуранту отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, также был назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая.

Отметим, что по данным канала 112, обвиняемым якобы является 20-летний футболист Даниил Секач, уроженец Ставропольского края. Молодой человек играет в Екатеринбурге за футбольный клуб "Урал-2", одновременно получает высшее образование в столичном вузе. Сообщается также, что он якобы учился в церковной школе. Жертва - 48-летняя предпринимательница Екатерина Чучупало.

Теги: Мать, дочь, футболист, уголовное дело, убийство, мошенники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.03.2026 21:00 Мск В Москве убита мать девочки – жертвы мошенников

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети