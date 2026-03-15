Умерла еще одна пострадавшая при теракте в "Крокусе". Наталья Скисова, получившая тяжелое ранение во время теракта, умерла после длительного лечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар.

"Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте - Наталья Скисова. Последствия причинения вреда", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, 42-летняя женщина проходила долгий курс лечения после трагедии в "Крокусе", где получила тяжкий вред здоровью.