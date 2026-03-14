14 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В рамках программы "Земский учитель" в 2026 году в Астраханской области трудоустроят 11 педагогов

В 2025 году в Астраханской области благодаря программе работу и господдержку в 1 млн рублей получили 6 сельских педагогов. Всего за весь период реализации программы на работу пришли 45 учителей, реализация проекта продолжается. 

Такие данные доложила губернатору Игорю Бабушкину министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак на рабочем совещании.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Она также сообщила, что в 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» отремонтированы политехнический колледж и восемь школ. В 2026 году преобразятся шесть образовательных организаций. По федеральному проекту «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья» полностью обновлены два детских сада. В планах на этот год – капремонт ещё трёх дошкольных учреждений региона.

Губернатор поручил министру уделить этому особое внимание, а также реализации федеральной программы «Земский учитель», результаты которой напрямую связаны с качеством образования.

Так, в 2025 году на 3,7 % увеличилось число астраханских выпускников, поступивших в топ 100 лучших ВУЗов России. Среди других знаковых достижений регионального минобразования – первое место в России по показателю эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. По словам главы ведомства, этого удалось достичь благодаря охвату допобразованием детей от 5 до 18 лет и качественной организации Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ).

(2026)|Фото: astrobl.ru

В регионе продолжается развитие системы среднего профессионального образования. Количество бюджетных мест в региональных ссузах достигло 200. Появились новые специальности – «Эксплуатация БПЛА», «Оператор нефтяных и газовых скважин», «Сурдокоммуникация» и «Адаптивная физкультура».

Результаты работы региональной системы образования отметили на федеральном уровне: детский сад №5 г. Астрахани признан лучшей казачьей дошкольной организацией в стране. Школа одарённых детей и Астраханский технический лицей вошли в число школ России, подтвердивших высокое качество образования. Две студентки стали призерами федерального этапа чемпионата «Профессионалы». Команды АКВТ и СОШ №55 победили на окружном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Лагерь труда и отдыха Наримановского района занял первое место на всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи. Кроме того, девять проектов астраханских родительских комитетов выиграли гранты общества «Знание» на конкурсе родительских инициатив.

 

Теги: игорь бабушкин, земский учитель, система образования, национальные проекты


