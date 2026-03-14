Александр Бречалов поручил жилищной инспекции и главам муниципалитетов очистку снега с крыш поставить на личный контроль

Александр Бречалов на рабочем совещании с министрами и главами муниципалитетов Удмуртии обсудил вопросы безопасности из-за потепления и предстоящего паводка.

"Мы перешли через ноль, поэтому начнём с самой актуальной весенней темы – паводка. Снега много, и Гидрометцентр даёт данные о том, что запасы влаги в нём выше нормы. Но из-за небольшой глубины промерзания почвы есть шанс, что в целом паводок пройдёт в пределах средних многолетних значений", – отметил руководитель региона.

Превентивные мероприятия в регионе уже проводятся. Прошли республиканские командно-штабные учения. К 20 марта Минприроды Удмуртии завершит понижение уровня воды в Ижевском, Камбарском, Пудемском и Воткинском водохранилищах. На конец марта планируются взрывные работы на водоёмах.

Александр Бречалов поручил главам районов, где они пройдут, проинформировать жителей заранее.

Также Глава Удмуртии поручил контролировать ситуацию с паводком и быть готовыми оперативно отреагировать при необходимости. В зоне потенциального риска – Балезинский, Игринский, Кезский, Малопургинский районы.

Отдельное внимание Александр Бречалов обратил на ситуацию по очистке снега с крыш.

«За последние два дня у нас зафиксировано 4 случая падения снега и льда с крыш на людей. Не только в Ижевске, но и в районах. К счастью, люди живы, но травмы есть. Коллеги, во-первых, проконтролируйте свои учреждения – проверьте, всё ли убрано, нет ли риска для жизни. Во-вторых, отрабатываем с управляющими компаниями, чтобы они уборкой занимались не только после несчастных случаев. Жилищная инспекция, это ваша задача. Социальные службы, партия, тоже обратите внимание на ситуацию - не все жители по состоянию здоровья или в силу возраста могут убрать снег со своих крыш, надо помочь. Это безопасность наших жителей», – сказал он.

Также организован вывоз снега. «Слабые места в части подтоплений мы уже знаем по опыту прошлых лет, например, в Ижевске это микрорайон «Болото». Поэтому в первую очередь внимание этим точкам», – сказал Александр Бречалов.

Региональный штаб по содержанию дорог и взаимодействию оперативных служб Удмуртской Республики под председательством вице-премьера Игоря Асабина держит этот вопрос на контроле. С начала зимнего периода с дорог республики убрано уже более 1,5 миллиона кубометров снега, причем в Ижевске этот показатель превысил миллион. В преддверии паводкового сезона работы активизированы на всех территориях, которые могут попасть в зону подтопления.