Игорь Мартынов стал участником форума «Единой России» в ЮФО

14 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов стал участником форума «Единой России» в ЮФО

Спикер Астраханской областной Думы принял участие в окружном отчётно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!», который прошел в Ростове-на Дону. Партийцы ЮФО обсудили результаты Народной программы и внесли предложения на ближайшую пятилетку.

В работе форума участвовали секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Участниками мероприятия были ветераны СВО, главы регионов, координаторы партийных проектов, эксперты в отраслях строительства и ЖКХ, инженеры и архитекторы.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Делегацию от Астраханской области возглавил секретарь регионального отделения «Единой России», глава региона Игорь Бабушкин. Также в числе участников окружного форума – член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, руководитель фракции «Единой России» в Думе Астраханской области, заместитель спикера регионального парламента Олег Петелин, а также член фракции партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета Думы по законотворческой деятельности Евгений Апостолов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Основными темами обсуждения были вопросы сферы ЖКХ и жилищного строительства. Именно эти отрасли граждане страны считают самыми актуальными, так как затрагивают всех. На площадке форума было отмечено, что Астраханская область находится в числе лидеров по динамике ввода нового жилья, здесь за 5 лет введено более 3 млн кв. метров.

В выступлениях участников прозвучали оценки реализации Народной программы 2021 года. Было отмечено, что изменилось законодательство, появились новые ГОСТы, регионы переходят от точечной к комплексной застройке, в рамках которых предусмотрены соцобъекты, благоустройство, дороги.

Работа форума была организована по шести тематическим круглым столам, обсуждались предложения субъектов, сформированные на региональных форумах.

В частности в Астраханской области он состоялся 24 марта, на котором была выдвинута инициатива о введении единого «Зеленого стандарта» в России. Главная идея – обязательная высадка крупномерных деревьев при благоустройстве территорий и жилой застройки. Для Астраханской области, учитывая жаркий климат региона, это крайне важно.

Также один из круглых столов был посвящен созданию необходимых условий для комфортной адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Большинство предложений, которые могут войти в Народную программу, касаются внедрения новых стандартов при строительстве, создания безбарьерной среды и активное привлечение ветеранов к государственной и муниципальной службе.

Предложения, прозвучавшие в рамках работы форума ЮФО, будут проработаны экспертным советом, а итоговый документ новой Народной программы представят на партийном съезде в августе этого года.

Теги: форум, есдиная россия, есть результат, игорь мартынов, астраханская областная дума


