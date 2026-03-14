Игорь Мартынов стал участником форума «Единой России» в ЮФО

Спикер Астраханской областной Думы принял участие в окружном отчётно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!», который прошел в Ростове-на Дону. Партийцы ЮФО обсудили результаты Народной программы и внесли предложения на ближайшую пятилетку.

В работе форума участвовали секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Участниками мероприятия были ветераны СВО, главы регионов, координаторы партийных проектов, эксперты в отраслях строительства и ЖКХ, инженеры и архитекторы.

Делегацию от Астраханской области возглавил секретарь регионального отделения «Единой России», глава региона Игорь Бабушкин. Также в числе участников окружного форума – член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, руководитель фракции «Единой России» в Думе Астраханской области, заместитель спикера регионального парламента Олег Петелин, а также член фракции партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета Думы по законотворческой деятельности Евгений Апостолов.

Основными темами обсуждения были вопросы сферы ЖКХ и жилищного строительства. Именно эти отрасли граждане страны считают самыми актуальными, так как затрагивают всех. На площадке форума было отмечено, что Астраханская область находится в числе лидеров по динамике ввода нового жилья, здесь за 5 лет введено более 3 млн кв. метров.

В выступлениях участников прозвучали оценки реализации Народной программы 2021 года. Было отмечено, что изменилось законодательство, появились новые ГОСТы, регионы переходят от точечной к комплексной застройке, в рамках которых предусмотрены соцобъекты, благоустройство, дороги.

Работа форума была организована по шести тематическим круглым столам, обсуждались предложения субъектов, сформированные на региональных форумах.

В частности в Астраханской области он состоялся 24 марта, на котором была выдвинута инициатива о введении единого «Зеленого стандарта» в России. Главная идея – обязательная высадка крупномерных деревьев при благоустройстве территорий и жилой застройки. Для Астраханской области, учитывая жаркий климат региона, это крайне важно.

Также один из круглых столов был посвящен созданию необходимых условий для комфортной адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Большинство предложений, которые могут войти в Народную программу, касаются внедрения новых стандартов при строительстве, создания безбарьерной среды и активное привлечение ветеранов к государственной и муниципальной службе.

Предложения, прозвучавшие в рамках работы форума ЮФО, будут проработаны экспертным советом, а итоговый документ новой Народной программы представят на партийном съезде в августе этого года.