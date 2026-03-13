Защита Кислицына и Мякишева обжаловала приговор свердловским экс-чиновникам

Приговор бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну и экс-депутату Законодательного собрания региона, бывшему советнику по GR свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс" Павлу Мякишеву обжалован.

Как сообщало Накануне.RU, Кислицыну вменяли получение взятки в интересах барнаульской компании BarLed, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты, а Мякишеву – посредничество во взяточничестве. Их дело рассматривалось Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга с лета прошлого года.

Сами фигуранты отказались признавать свою вину, но суд счел ее доказанной. 3 марта нынешнего года был оглашен приговор свердловским экс-чиновникам.

Кислицыну назначили 11 лет колонии строгого режима и штраф в 8 млн рублей. Мякишев получил 9 лет "строгача" и также штраф в 8 млн рублей. Кроме этого, их лишили права занимать определенные должности. Обоим зачли срок содержания под стражей и домашним арестом.

Защита осужденных подала апелляционную жалобу на приговор. Как сообщается в электронной картотеке Верх-Исетского райсуда, апелляция поступила сегодня, 13 марта. Ее подал один из адвокатов. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, в ходе одного из судебных заседаний выяснилось, что некто из свердловского кабмина прикладывал усилия, чтобы вытащить Андрея Кислицына из СИЗО.