Глава Пентагона заявил об уничтожении производства баллистических ракет в Иране

Соединенные Штаты и Израиль уничтожили все производство баллистических ракет в Иране, Тегеран использует лишь имевшиеся, заявил министр войны США Пит Хегсет.

"Два дня назад все мощности Ирана по производству баллистических ракет, каждая компания, которая делает каждый элемент этих ракет, были выведены из строя, разрушены", - приводит РИА Новости слова Хегсета.

Также он заявил, что президент США Дональд Трамп сам будет определять темпы и сроки военной операции против Ирана, у него "на руках все козыри".

На днях Трамп заявил, что война закончится скоро, так как в Иране уничтожено почти все, что планировалось. В то же время западные СМИ со ссылкой на израильских и американских официальных лиц пишут, что удары по Ирану продлятся еще минимум две недели.