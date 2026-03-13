Упавший с крыши сугроб смял машину с водителем внутри в Соликамске

Упавший с крыши сугроб смял машину с водителем внутри в Соликамске, сообщает Ural Mash.

Мужчина оказался под завалами у Гостиного двора, выбраться помогли прохожие.

В пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю сообщили Накануне.RU, что следователем территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"13 марта 2026 года в дневное время сошедшая с крыши снежная масса травмировала мужчину, находящегося в припаркованном рядом с торговым центром автомобиле. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.