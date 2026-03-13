Лукашенко посоветовал Украине и НАТО "не лезть", чтобы по ним не "бахнул" "Орешник"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Украине и НАТО "не лезть", чтобы по ним "не бахнул" ракетный комплекс "Орешник".

"А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Таким образом он прокомментировал заявления Киева, что развернутый в Белоруссии комплекс "Орешник" НАТО должна считать законной целью.

Ранее немецкое издание Die Welt со ссылкой на командование НАТО писало, что новая система ПРО Arrow-3, развернутая в Германии, не способна перехватить "Орешник". Президент РФ Владимир Путин сообщал, что в мире вообще не существует средств противодействия "Орешнику".