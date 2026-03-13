Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии земли в Среднеуральске

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к корпорации "Атомстройкомплекс", а также к другим ответчикам. Общая сумма, заявленная в исках, составляет 570 млн рублей. В качестве ответчиков выступали бывший замглавы Среднеуральска Александр Астахов, физические лица и конечный собственник нескольких спорных участков - "Атомстройкомплекс".

"Мы с уважением относимся к решению суда. В соответствии с ним, шесть земельных участков в Среднеуральске, которые находятся в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время, будут переданы в пользу государства. Речи о национализации и взыскании иного имущества у холдинга не идет. Решение суда не влияет на деятельность холдинга и исполнение обязательств перед клиентами, партнерами и гос. заказчиком. Все подразделения работают в обычном режиме, строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры идет в соответствии с утвержденными графиками", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Ранее в пресс-службе "Атомстройкомплекса" Накануне.RU пояснили, что в сумму в 467 млн оцениваются земельные участки в Среднеуральске.

Напомним, что Генеральная прокуратура России настаивала на обращении в доход государства части имущества уральского холдинга "Атомстройкомплекс". Ответчиками выступали АО "Корпорация "Атомстройкомплекс", ООО "Компания "Атомстройкомплекс", ООО "Специализированный застройщик "Южный Берег" и 11 физических лиц.

При этом, в пресс-службе холдинга подчеркивали, что судебный процесс не влияет на текущие проекты и обязательства перед клиентами.

