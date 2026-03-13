Пятилетний ребенок оказался в реанимации после схода снега с крыши в Пермском крае

Пятилетний ребенок оказался в реанимации после схода снега с крыши в Пермском крае. Информация об этом опубликована в группе "Пермь ЧП и .ДТП, новости"

Инцидент произошел днем 13 марта в селе Черная: глыба льда упала с частного дома и полностью накрыла мальчика.

Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из-под завала. Ребенок находился без сознания и не дышал. Сотрудники МЧС оказали первую помощь, после чего мальчика передали бригаде "скорой помощи". Врачи проводили сердечно-легочную реанимацию на протяжении 10–15 минут, что позволило вернуть ребенка к жизни. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу.