В Челябинской области может разрушиться единственный мост между двумя деревнями

В Саткинском округе Челябинской области в критическом состоянии находится пешеходный мост, связывающий деревни Верхне-Айск и Старая Пристань.

Единственный подвесной пешеходный мост через реку Ай находится в критическом состоянии: деревянный настил и несущие перекладины сгнили. Ежедневно по аварийному объекту проходят школьники, чтобы добраться до автобуса в село Айлино, а также пенсионеры и социальные работники.

Прямой путь по мосту – 50 метров, если ехать в объезд, длина пути вырастает до 20 км. С приближением весеннего половодья риск обрушения конструкции возрастает. Ситуация с ремонтом моста, который власти обещают сделать в 2026 г., взята на контроль, сообщает Народный фронт Челябинской области.