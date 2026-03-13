Десять медиков погибли при атаке на больницу в ДНР

Число врачей, которые погибли во время удара по больнице в Донецкой народной республике, выросло до десяти человек. Об этом сообщила пресс-служба СКР в соцсети Max. Ранее Минобороны России давало информацию о восьми жертвах этой атаки. Следователи уточнили данные после осмотра места происшествия и проведения необходимых работ на территории медучреждения.

Следствие выяснило, что 10 марта ВСУ направили беспилотник самолетного типа на здание стационара. В результате налета погибли десять медицинских работников. Еще десять человек получили ранения разной степени тяжести, причем девять из них - это также врачи. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением коллег и получают всю нужную помощь. На месте взрыва специалисты нашли обломки дрона, которые теперь изучают взрывотехники и другие эксперты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Сотрудники ведомства выясняют все детали случившегося и устанавливают личности тех, кто причастен к этой атаке. Специалисты продолжают собирать доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности за нападение на медицинское учреждение.

Напомним, минувшей ночью Севастополь отразил одну из самых долгих атак: силы ПВО и Черноморский флот сбили 53 беспилотника, а всего над Крымом уничтожили 80 дронов из 176, зафиксированных Минобороны.