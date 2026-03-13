"Россети Урал" провели подготовку к паводковому периоду

Энергетики "Россети Урал" выполнили комплекс мероприятий для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в период паводка.

Специалисты компании определили, какие объекты могут оказаться в соне повышенного риска: под особый контроль энергетиков попали порядка 1 700 энергообъектов: 610 - в Пермском крае, 635 на территории Челябинской области, 438 объектов в Свердловской области и 28 в зоне ответственности "Россети Урал" - "Екатеринбург".

В зоне высокого риска подтопления находятся территории восьми муниципальных округов Пермского края: Гайнского, Кудымкарского, Кишертского, Кунгурского, Пермского, Красновишерского, Соликамского и Чусовского округов. Также существует вероятность ледовых заторов на реках Яйва, Чусовая, Тулва, Вишера, Бабка, Коса, Колва, Усьва, Большой Танып и Велва, что может привести к подтоплению близлежащих энергообъектов.

На Южном Урале в результате весеннего половодья в зоне подтопления могут оказаться порядка 83 населенных пунктов на территории 30 муниципальных образований. Из-за угрозы заторов льда под особым контролем энергетиков находятся следующие территории: на реке Берсуат - поселок Наследницкий в Брединском муниципальном округе, на реке Нижний Тогузак - село Варна в Варненском муниципальном округе, а на реках Уй и Сим - города Троицк и Аша соответственно.

В Свердловской области в зоне воздействия весеннего половодья могут оказаться населенные пункты и объекты инфраструктуры в бассейнах рек Чусовая - Ревда - Билимбай - Сухая - Утка - Дикая Утка, Исеть - Сысерть, Нейва - Синячиха - Реж - Ница, Уфа - Серга - Артя - Ачит - Сарана, Тагил - Чёрная - Выя - Салда, Пышма - Рефт, Сосьва - Лозьва - Тавда - Тура.

В рамках подготовительных мероприятий специалисты компании провели учебные противоаварийные тренировки для отработки действий персонала при затоплении территорий, ревизию плавсредств и средств откачки талых вод. Энергетики также проверили готовность дренажных устройств к отводу талых вод. Специалисты выполняют очистку электросетевой инфраструктуры от снега, а в период его таяния на регулярной основе будут осматривать энергообъекты, расположенные в зоне повышенного риска подтопления, а также проверят переходы воздушных линий электропередачи через русла рек и водоемы.

Во всех подразделениях компании создан запас материалов, необходимых для выполнения ремонтно-восстановительных работ на электросетевых объектах. В полной готовности находятся более 160 передвижных резервных источников электроснабжения (мощностью 30 кВт и более) для оперативного подключения социально значимых объектов, а также порядка 110 насосов для откачки воды и 11 плавсредств.

Кроме того, в филиалах и дочернем обществе компании "Россети Урал" созданы специальные комиссии, осуществляется взаимодействие с региональными управлениями МЧС России, проводится оперативный мониторинг паводковой ситуации и обмен информацией с Уральским гидрометцентром.

Энергетики "Россети Урал" предупреждают: в связи с возможным подтоплением объектов электроэнергетики паводковыми водами увеличиваются риски и опасность поражения электрическим током при приближении к подтопленным электросетевым объектам. С правилами безопасного поведения во время паводка можно ознакомиться на сайте компании "Россети Урал".