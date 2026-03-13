Песков: Россия не опасается, что США из-за Ирана отодвинут урегулирование на Украине

У России сейчас нет опасений, что военная операция в Иране отвлечет США от украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений", - отметил представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Песков добавил, что Москва сохраняет надежду на продолжение трехсторонних переговоров, однако пока никаких конкретных данных по месту и времени нового раунда нет.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на 5-6 марта был запланирован очередной раунд российско-украинско-американских переговоров в Абу-Даби. Но он был перенесен. Зеленский предполагал, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке место проведения встречи может быть изменено. Площадкой для встречи, по его мнению, может стать Турция или Швейцария.