За Ливан? В Мичигане совершено нападение на синагогу

В пригороде Детройта (штат Мичиган) мужчина, вооруженный винтовкой, въехал на машине в синагогу, после чего открыл там стрельбу. Он был застрелен.

Теракт совершил 41-летний Айман Мохамад Газали, уроженец Ливана, получивший американское гражданство в 2016 году. Как передает CNN со ссылкой на источники в полиции, ранее он рассказывал о гибели членов его семьи в результате израильских авиаударов по территории Ливана. По данным властей, не менее 30 полицейских были доставлены в больницы, у большинства диагностировано отравление дымом из-за пожара.

В Белом доме отметили, что президента США Дональд Трамп назвал нападение "ужасным событием". А губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер заявила, что оно было душераздирающим. Полиция по всей Америке усилила патрулирование вокруг синагог и еврейских центров. А еврейские организации во всех штатах работают в режиме повышенной безопасности с тех пор, как 28 февраля США и Израиль начали агрессию против Ирана.

В ФБР инцидент уже квалифицировали как целенаправленный акт насилия против еврейской общины.

Ранее стало известно, что отношение американцев к Израилю очень сильно охладело. Особенно перелом заметен среди молодежи. Если среди американцев старше 55 лет 49% за Израиль, а 31% — за Палестину, то в группе от 18 до 34 лет 53% опрошенных больше симпатизируют палестинцам и только 23% — Израилю. Такого не было никогда.