В Киеве и Харькове на треть дорожает проезд из-за роста цен на дизтопливо

В Киеве повышается стоимость проезда в маршрутках сразу на треть - с 15 до 20 гривен (примерно до 40 рублей). Это связано с ростом цен на дизельное топливо и подорожанием запчастей.

Недавно Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива на Украину в связи с перекрытием транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". Эксперты прогнозировали неизбежное подорожание стоимости проезда. Свою роль сыграло и нападение США и Израиля на Иран, что привело к росту цен на нефть.

В Харькове цену поднимут до 30 гривен (около 60 рублей).

На днях цена на дизтопливо в Киеве достигла 80 гривен за литр, что около 150 рублей. Цена на бензин тоже достаточно высока: более 70 гривен, или около 130 рублей. А в начале марта из-за новостей о росте цен на бензин на заправках образовались длинные очереди. Некоторые полагают, что через несколько недель бензин будет стоить 100 гривен за литр. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что боевые действия на Ближнем Востоке напрямую ударят по жизни украинцев, и цены на топливо станет первым результатом. А киевская власть только поддерживает войну против Ирана.

Накануне глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко заявил, что остановка Кременчугского НПЗ привела к росту цен на топливо в стране в 2025 году. И АЗС начали греть на этом руки.