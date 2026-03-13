Самарский мальчик Савелий вернулся из Дубая после лечения лекарством за 240 млн рублей

13 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Свердловская область За рубежом Самарская область
Фото из семейного архива семьи Кузьминых

Самарский мальчик Савелий вернулся из Дубая после лечения лекарством за 240 млн рублей

7-летний самарский мальчик Савелий вернулся из Дубая после лечения одним из самых дорогостоящих препаратов.

Год назад ребенку поставили страшный диагноз "миодистрофия Дюшенна": генетическое заболевание, которое постепенно разрушает мышцы. Спасти жизнь Савелия могло только лекарство за 240 млн рублей. Чтобы собрать эту сумму, родители начали активный сбор, а папа мальчика объездил более 60 городов страны. К помощи подключились тысячи людей. Закрыть сбор помог Благотворительный фонд РМК, переведя 20 млн рублей.

Мальчик Савелий(2026)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

В больницу Дубая мальчик и его отец отправились в середине ноября. Перед инъекцией ребенок почти месяц проходил обследования, а после еще два месяца занимался с физиотерапевтом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, обследования и реабилитация после введения лекарства заняли почти три месяца. Результаты родители заметили почти сразу же: ребенок начал ходить без посторонней помощи и стал самостоятельно подниматься по лестнице.

Семья мальчика Савелия(2026)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

"У Савелия появились силы гулять, он перестал падать на ровном месте и даже начал прыгать. Раньше от земли оторваться не мог. Перед отъездом нам дали рекомендации, как заниматься дома и укреплять организм. Три раза в неделю с сыном занимался специалист: делали упражнения, укрепляли мышцы. Раз в неделю Сава сдавал кровь (врачам нужно было убедиться, что со здоровьем все в порядке). Параллельно он принимал гормональные препараты, чтобы поддержать организм", - рассказал папа мальчика Денис Кузьмин.

Семья мальчика Савелия(2026)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

Сейчас Савелий дома. Он не отходит от мамы и младшей сестры, по которым очень соскучился за время своего лечения. Родители надеются, что уже к лету организм сына полностью восстановится, а осенью Савелий сможет пойти в школу. Возвращение к обычной жизни и общение со сверстниками поможет мальчику забыть о том, что ему пришлось пережить.

Мальчик Савелий(2026)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в спасении жизни нашего Савельки! Спасибо дубайским врачам за лечение, за гостеприимство и высокое качество услуг. Спасибо нашим волонтерам, которые по сей день держатся командой и радуются нашим успехам! Спасибо Богу, что на нашем пути мы встретились с таким количеством прекрасных людей", - добавил Денис Кузьмин.

Мальчик Савелий(2026)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

Теги: ребенок, лечение, лекарство, мальчик, диагноз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети