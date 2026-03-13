Самарский мальчик Савелий вернулся из Дубая после лечения лекарством за 240 млн рублей

7-летний самарский мальчик Савелий вернулся из Дубая после лечения одним из самых дорогостоящих препаратов.

Год назад ребенку поставили страшный диагноз "миодистрофия Дюшенна": генетическое заболевание, которое постепенно разрушает мышцы. Спасти жизнь Савелия могло только лекарство за 240 млн рублей. Чтобы собрать эту сумму, родители начали активный сбор, а папа мальчика объездил более 60 городов страны. К помощи подключились тысячи людей. Закрыть сбор помог Благотворительный фонд РМК, переведя 20 млн рублей.

В больницу Дубая мальчик и его отец отправились в середине ноября. Перед инъекцией ребенок почти месяц проходил обследования, а после еще два месяца занимался с физиотерапевтом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, обследования и реабилитация после введения лекарства заняли почти три месяца. Результаты родители заметили почти сразу же: ребенок начал ходить без посторонней помощи и стал самостоятельно подниматься по лестнице.

"У Савелия появились силы гулять, он перестал падать на ровном месте и даже начал прыгать. Раньше от земли оторваться не мог. Перед отъездом нам дали рекомендации, как заниматься дома и укреплять организм. Три раза в неделю с сыном занимался специалист: делали упражнения, укрепляли мышцы. Раз в неделю Сава сдавал кровь (врачам нужно было убедиться, что со здоровьем все в порядке). Параллельно он принимал гормональные препараты, чтобы поддержать организм", - рассказал папа мальчика Денис Кузьмин.

Сейчас Савелий дома. Он не отходит от мамы и младшей сестры, по которым очень соскучился за время своего лечения. Родители надеются, что уже к лету организм сына полностью восстановится, а осенью Савелий сможет пойти в школу. Возвращение к обычной жизни и общение со сверстниками поможет мальчику забыть о том, что ему пришлось пережить.

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в спасении жизни нашего Савельки! Спасибо дубайским врачам за лечение, за гостеприимство и высокое качество услуг. Спасибо нашим волонтерам, которые по сей день держатся командой и радуются нашим успехам! Спасибо Богу, что на нашем пути мы встретились с таким количеством прекрасных людей", - добавил Денис Кузьмин.