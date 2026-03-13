Экономический совет ЛДПР: В градостроительстве бетон и прибыль не должны брать верх над смыслами

На всех территориях комплексного развития запланируют инфраструктуру. Такой законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 12 марта.

Расчетные показатели будут учитывать минимальный уровень обеспеченности территории школами, больницами, дорогами, парковками. Это нужно, чтобы предотвратить хаотичную застройку без необходимой инфраструктуры. Согласно поправкам, в Градостроительном кодексе будет указано, что при принятии решений о комплексном развитии территорий нужно учитывать расчетные показатели максимальной доступности таких объектов для населения.

В ЛДПР поддержали эти поправки в Градостроительный кодекс.

"Мы видим сегодня, что есть проблемы, связанные с реализацией этих норм закона [о КРТ], в частности, с развитием не только жилищного строительства, но и строительством социальных объектов, объектов транспортной структуры. И, конечно, очень важна доступность этих объектов для населения. Считаем, это очень важная норма, которая позволит активизировать и решить тот правовой пробел, связанный со строительством социальной структуры и транспортных объектов", — сказал депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев.

Член Экономического совета ЛДПР, демограф Юрий Крупнов также считает, что вопросами градостроительства и архитектуры должно заниматься государство, и это нельзя отдавать на откуп застройщикам и финансистам, для которых важна лишь прибыль.

"Не должно быть так, чтобы у нас самыми важными вещами для расселения занимались финансисты, которые волнуются, как вложить рубль и получить два, и застройщики, которые в лучшем случае понимают типовое строительство: бетон, металлоконструкции и так далее. Не должно быть так, чтобы у нас бетон побеждал смыслы".