Тюменские врачи спасли пенсионерку от двух видов рака

Тюменские врачи спасли пенсионерку от двух видов рака, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Специалисты обнаружили у 73-летней женщины, которая жаловалась на боли в животе, опухоли сразу в двух органах: в почке и в нисходящем отделе ободочной кишки.

Было принято решение провести симультанную операцию, при которой два органа удаляют одновременно. Хирургическое вмешательство сделали в Медицинском городе.

"Первым этапом операции совместно с коллегами из онкоурологического отделения была удалена левая почка, размер опухоли в ней – около 5 см. Вторым этапом выполнено лапароскопическое удаление опухоли нисходящей кишки, с одномоментным соединением толстой кишки между собой", – рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии Медицинского города Таврос Аслоян.

Пациентку выписали, сейчас она проходит курс химиотерапии.

В 2025 года в Тюменской области было выявлено 495 случаев злокачественной опухоли почки и 633 случая рака ободочной кишки. Департамент здравоохранения напоминает, что симптомами рака кишечника могут быть: вздутие живота и общая слабость, запоры. При их возникновении необходимо обратиться к врачу.