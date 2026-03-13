Таиланд готов к переговорам с Россией о поставках нефти

Минэнерго Таиланда готовится к переговорам о закупке нефти у России, сообщил вице-премьер страны Пхипхат Ратчакитпракан.

"Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что они прекратили бойкот экспорта российской нефти, - приводит его слова РИА Новости. - Так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти".

Ранее США разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда до 12 марта. Действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года. Ослабление нефтяных санкций США коснется около 100 млн баррелей российской нефти. Временное смягчение санкций произошло на фоне обострения на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива, из-за чего на мировом рынке начали расти цены на нефть.