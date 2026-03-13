Депутат Госдумы связала рост цен с глобальной экономикой и адаптацией людей

Стоимость жизни в России увеличивается под влиянием сразу двух факторов: внутренних экономических процессов и общемировых тенденций. Своим мнением по этому поводу с изданием Sport24 поделилась знаменитая фигуристка и парламентарий Ирина Роднина. Она подчеркнула, что для понимания причин инфляции гражданам стоит внимательнее следить за новостями в стране и за рубежом. При этом депутат признала, что любые скачки цен традиционно становятся тяжелым испытанием для населения.

Ирина Роднина также обратила внимание на психологическую сторону вопроса. По ее словам, человеческая натура устроена так, что любые перемены, особенно негативные, изначально вызывают протест и недовольство. Тем не менее, законодатель уверена, что со временем общество находит способы подстроиться под новые финансовые реалии. Роднина подытожила, что, несмотря на первоначальную острую реакцию на ценники в магазинах, люди обладают способностью приспосабливаться практически к любым жизненным обстоятельствам.

Сообщалось, что российские власти планируют урезать бюджетные траты на 10% из-за резкого падения доходов, при этом социальные выплаты, расходы на оборону и поддержку семей участников СВО обещают сохранить в полном объеме. Основной удар может прийтись на национальные проекты и строительство инфраструктуры, так как дефицит казны всего за два месяца 2026 года достиг 3,45 трлн рублей, почти сравнявшись с годовым планом в 3,79 трлн.