13 Марта 2026
Здравоохранение Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Юным екатеринбуржцам помог с реабилитацией Фонд святой Екатерины

Сережа родился весом около полутора килограмм. А в 4 года мальчику поставили ДЦП и парапарез нижних конечностей. Для полноценного физического развития ему необходима ежегодная реабилитация и помощь различных специалистов. 

И вот 2026 год начался для мальчика с реабилитации в клинике доктора Волковой, оплату которой взял на себя Фонд святой Екатерины. Кстати, знакомство Сергея с Фондом стало настоящим новогодним чудом. Директор благотворительной организации Александр Андреев снял с «Елки желаний» шарик Сергея и исполнил его мечту - беговая дорожка для самостоятельных занятий дома. После знакомства с семьёй, было принято решение продолжить помощь семье.

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

Сегодня с мальчиком работает целая мультидисциплинарная бригада – это и массажист, эрготерапевт, врач лечебно-физической культуры и другие. 

«Сейчас наша задача — это увеличение объема движения в паретичной ноге, увеличение силы, увеличение мышечного тонуса и изменение походки, чтобы она была обычная, функциональная и безопасная. Мы подобрали ему необходимый комплекс процедур – лечебная физкультура, массаж нижних конечностей и спины. Ежедневно эрготерапия  для развития рук, которые нам дают устойчивый и ненормальный баланс. Суставная гимнастика и занятия на стабилоплатформе для стабилизации координации в теле», - рассказала главный врач клиники Ирина Волкова.

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

«Моя главная задача – выявить, что человеку интересно и нужно, а также его сильные стороны, где он еще не может справиться, но способность у него к этому есть. С Сережей мы каждый раз меняем методику занятия, чтобы ему не было скучно», - комментирует эрготерапевт Софья Мавроди 

Здесь же в клинике доктора Волкова при поддержке Фонда святой Екатерины проходит реабилитацию Вова Архипов, который в 2021 году летом на озере получил травму ныряльщика, при прыжке в воду сломал пятый шейный позвонок. Свой первый курс реабилитации Вова прошел в 2022 году, сегодня задача реабилитации - это наращивание мышечной массы в верхних отделах тела. Вова успешно учится на 3 курсе в институте и постигает тонкости применения искусственного интеллекта в дизайне. 

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

«Парень получил тяжелую спинно-мозговую травмы и для нас сейчас ключевое – это развить то, что уже есть на сегодняшний день. Важно то, что его не надо мотивировать, он сам может замотивировать кого угодно. Человек после травмы получает высшее образование и ведет активный образ жизни», - рассказала главный врач клиники Ирина Волкова.

 

Теги: фонд святой екатерины, травам, реабилитация, травмы


