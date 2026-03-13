Семь человек погибли от отравления газом в Пензенской области

Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 марта в деревне Заречная Мокшанского района в многоквартирном жилом доме. Прокуратура начала проверку.

В январе в городе Волжский (Волгоградская область) погибли мать и двое ее детей. В СК сообщили, что вероятной причиной смерти всех троих явилось отравление угарным газом.