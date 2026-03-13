По инициативе губернатора в Кировской области отменили критерий дохода при заключении соцконтракта с ветеранами СВО

В Кировской области по решению губернатора Александр Соколова принято решение об упрощении условий получения поддержки для защитников Родины.

Внесены важные изменения в порядок в порядок предоставления социального контракта. Теперь ветераны специальной военной операции в регионе будут получать соцконтракт без учета дохода. Правительство Кировской области оформило соответствующее постановление.

Напомним, для того, чтобы заключить соцконтракт, участнику СВО необходимо получить соответствующую рекомендацию от филиала фонда «Защитники Отечества». Еще одно обязательное условие - постановка ветерана СВО на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. В том случае, если ветеран СВО имеет инвалидность I или II группы, по его желанию социальный контракт может быть заключен с его супругой.

Как сообщили в правительстве региона, начиная с 2023 года в Кировской области с участниками СВО было заключено 39 социальных контрактов по трем направлениям: поиск работы, осуществление ИП, преодоление трудной жизненной ситуации. И уже на новых условиях, когда не учитывается доход, заключены первые 2 социальных контракта.