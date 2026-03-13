В Прикамье суд ужесточил приговор находящейся в розыске Елене Найдановой

Пермский краевой суд ужесточил приговор, находящейся в розыске Елене Найдановой, признанной виновной в хищении из фонда "Содействие – XXI век" 67,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

В декабре прошлого года суд признал Найданову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, и заочно приговорил ее к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что Елена Найданова совместно с бывшим заместителем председателя правительства Пермского края Еленой Лопаевой заключали фиктивные договоры на оказание услуг и проведение различных мероприятий в рамках благотворительных программ, которые фактически не проводились. Общая сумма присвоенных из бюджета фонда денежных средств составила 67,7 млн рублей.

В 2023 году Елена Найданова скрылась и была объявлена в международный розыск. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда определила приговор суда первой инстанции изменить и назначить осужденной дополнительное наказание в виде штрафа 800 тысяч рублей. Суд сохранил арест, наложенный на денежные средства Найдановой в пределах назначенного размера штрафа. В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения.