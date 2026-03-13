Мэр Хабаровска в преддверии Дня работников бытового обслуживания и ЖКХ поблагодарил хабаровских специалистов за профессионализм

В преддверии празднования Дня работников бытового обслуживания и ЖКХ в Хабаровске в рамках фестиваля «Золотое лекало» состоялось торжественное награждение заслуженных работников профильных городских предприятий. Мероприятие прошло в Городском дворце культуры.

«Работники предприятий и организаций отрасли заслуживают искреннее уважение за высокий профессионализм и преданность своему делу, признательность за достойный вклад в развитие Хабаровска. Особые слова благодарности хотелось бы выразить тем, кто сегодня продолжает лучшие профессиональные традиции, а также активно участвует в волонтерском движении, в мероприятиях по поддержке участников СВО и их семей", - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В Хабаровске осуществляют деятельность более 1 600 предприятий бытового обслуживания населения, на которых трудятся около 6 тысяч парикмахеров, портных, мастеров по ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, мебели и другие.

«Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из ключевых отраслей, от которой напрямую зависит качество жизни горожан. Мы высоко ценим труд каждого работника этой сферы, ведь именно они обеспечивают бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. В преддверии профессионального праздника хочу выразить искреннюю благодарность за ваш вклад в развитие города и пожелать новых успехов и профессионального роста, – отметил глава города Сергей Кравчук.

Также награждение работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства прошло в администрации города.

«Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом делает наш город чище, уютнее и безопаснее. Их профессионализм и ответственность – залог стабильной работы коммунальной сферы Хабаровска», – обратился к гостям и.о. начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Олег Кустов.

Лучшим специалистам вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма от администрации города и министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.