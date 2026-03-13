Вячеслав Володин запустил в Max опрос о сборе биометрии у россиян

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин открыл специальный опрос в мессенджере Max, чтобы обсудить проблему сбора биометрических данных.

В последнее время различные учреждения начали активно запрашивать у людей личные параметры, что вызвало серьезную тревогу в обществе. Володин сообщил журналистам, что получил огромное количество писем от граждан по этому поводу. Чтобы детально разобраться в ситуации и подготовить ответы на самые острые вопросы, политик решил собрать мнения людей напрямую через цифровую платформу, пишет ТАСС.

Ранее представители ВТБ заявляли, что подтвержденная биометрия практически на 100% защищает счета от кражи. Руководитель цифрового бизнеса банка Алексей Курзяков пояснил, что процедура сдачи данных в отделении занимает всего 10 минут, после чего пользователь может безопасно подтверждать крупные переводы и оплачивать проезд.