Мэр Хабаровска дал поручение - оперативно решить проблему подтопления проезжей части на улице Прогрессивной

Сергей Кравчук лично в ходе рабочей поездки проинспектировал состояние улицы Прогрессивной, по поводу которого в администрацию Хабаровска поступали жалобы. Жители сообщали, что из-за талых вод здесь на трассе образовалось скопление воды.

Представители профильных структур администрации Хабаровска доложили мэру, что, изучив ситуацию с подтоплением, уже приступили к реализации комплекса мер по устранению проблемы. Так, результаты проверок, проведенных специалистами МУП Хабаровска «Водоканал», показали, что инженерные сети в указанном районе находятся в полностью исправном техническом состоянии. Прорывов, течей из систем водоснабжения и водоотведения не зафиксировано.

А главной причиной скопления воды на данном участке являются особенности местного рельефа, так как проезжая часть расположена значительно ниже прилегающих территорий. В период активного таяния снега талые воды естественным образом стекают в нижнюю точку дороги. Из-за отсутствия на текущий момент организованной системы ливневого водоотведения здесь происходит застой воды.

Для оперативного исправления ситуации и обеспечения безопасного проезда транспорта МБУ «Южное» 12 марта провело работы по нормализации состояния дороги. С помощью специализированной каналопромывочной машины была выполнена очистка кюветов, что позволило обеспечить отвод скопившейся воды с магистрали. Системное решение проблемы запланировано на текущий год. Управление дорог и внешнего благоустройства включило в план работ на 2026 год ремонт участка ливневой канализации по улице Прогрессивной. Модернизация сетей обеспечит эффективный отвод влаги, что в дальнейшем исключит подтопления и предотвратит преждевременное разрушение асфальтобетонного покрытия.

«Было принято решение, что в этом году мы проведем здесь необходимые работы: обустроим ливнеприемный колодец глубиной четыре метра и уложим трубу диаметром один метр с выводом в овраг», - прокомментировал Сергей Егоров, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Градоначальник Хабаровска Сергей Кравчук резюмировал: «Все работы должны быть закончены до 20 мая. Обследование проводилось в зимний период, но сейчас весна, и пора переходить к реализации. Необходимо решить проблему оперативно, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд для хабаровчан».