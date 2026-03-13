Мэр Хабаровска дал поручение - оперативно решить проблему подтопления проезжей части на улице Прогрессивной

13 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска дал поручение - оперативно решить проблему подтопления проезжей части на улице Прогрессивной

Сергей Кравчук лично в ходе рабочей поездки проинспектировал состояние улицы Прогрессивной, по поводу которого в администрацию Хабаровска поступали жалобы. Жители сообщали, что из-за талых вод здесь на трассе образовалось скопление воды.

Представители профильных структур администрации Хабаровска доложили мэру, что, изучив ситуацию с подтоплением, уже приступили к реализации комплекса мер по устранению проблемы. Так, результаты проверок, проведенных специалистами МУП Хабаровска «Водоканал», показали, что инженерные сети в указанном районе находятся в полностью исправном техническом состоянии. Прорывов, течей из систем водоснабжения и водоотведения не зафиксировано.

(2026)|Фото: khv27.ru

А главной причиной скопления воды на данном участке являются особенности местного рельефа, так как проезжая часть расположена значительно ниже прилегающих территорий. В период активного таяния снега талые воды естественным образом стекают в нижнюю точку дороги. Из-за отсутствия на текущий момент организованной системы ливневого водоотведения здесь происходит застой воды.

Для оперативного исправления ситуации и обеспечения безопасного проезда транспорта МБУ «Южное» 12 марта провело работы по нормализации состояния дороги. С помощью специализированной каналопромывочной машины была выполнена очистка кюветов, что позволило обеспечить отвод скопившейся воды с магистрали. Системное решение проблемы запланировано на текущий год. Управление дорог и внешнего благоустройства включило в план работ на 2026 год ремонт участка ливневой канализации по улице Прогрессивной. Модернизация сетей обеспечит эффективный отвод влаги, что в дальнейшем исключит подтопления и предотвратит преждевременное разрушение асфальтобетонного покрытия.

«Было принято решение, что в этом году мы проведем здесь необходимые работы: обустроим ливнеприемный колодец глубиной четыре метра и уложим трубу диаметром один метр с выводом в овраг», - прокомментировал Сергей Егоров, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Градоначальник Хабаровска Сергей Кравчук резюмировал: «Все работы должны быть закончены до 20 мая. Обследование проводилось в зимний период, но сейчас весна, и пора переходить к реализации. Необходимо решить проблему оперативно, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд для хабаровчан».

Теги: сергей кравчук, потопление на улице прогрессивной, мэрия хабаровска


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети