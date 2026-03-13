13 Марта 2026
Уральский ФО
в россии
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-директора магазина будут судить за убийство женщины на Химмаше

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор сетевого магазина и житель Пермского края 1998 г.р., обвиняемый в убийстве женщины на Химмаше и других преступлениях.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, трагедия произошла в середине ноября 2025 года, когда обвиняемый выпивал в компании в гостях у своей знакомой. В какой-то момент у него возник конфликт с матерью хозяйки квартиры, после чего обвиняемый взял нож и, удерживая женщину, нанес ей не менее 18 ударов в туловище и конечности. Та сумела сбежать на балкон и попыталась позвать на помощь, но скончалась от полученных травм и острой кровопотери.

После этого обвиняемый пошел с ножом уже на саму хозяйку квартиры, у которой на руках была малолетняя дочь. Угрожая убить, он схватил ребенка за ногу и потянул к себе, но его остановил другой молодой человек, также находившийся в гостях. Мать с дочерью сбежали в ближайший магазин, где девушка и попросила вызвать полицию.

За это время обвиняемый нанес ножевые в грудь еще двоим - мужчине, который его ранее повалил и второй гостье. К счастью, вовремя подъехали правоохранители, которые и задержали нападавшего, а медики оказали пострадавшим своевременную помощь.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство в связи с выполнением лицами общественного долга" и ч. 1 ст. 30, пп. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Приготовление к убийству двух лиц, в том числе малолетней, с целью сокрытия другого преступления".

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, Химмаш, убийство, суд


