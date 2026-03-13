В Екатеринбурге презентовали реабилитацию пациентов с помощью роботизированного экзоскелета

В клинике "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге прошла презентация инновационной медицинской технологии реабилитации пациентов с помощью роботизированного экзоскелета. Он предназначен для восстановления функции ходьбы при двигательных расстройствах в результате травм или заболеваний.

Как сообщили Накануне.RU в "УГМК-Здоровье", в презентации приняли участие врачи-реабилитологи и пациенты, которым рекомендована данная методика восстановления двигательных функций. В клинике ежегодно более 5 тысяч пациентов проходят разные этапы реабилитации. Восстановление двигательных функций – самый длительный, многоэтапный и индивидуальный процесс. Он включает в себя работу на инновационных тренажерах в сочетании с физиотерапией.

"Робот помогает вставать и идти на разные дистанции. Но это очень непросто, человека нужно подготовить. Сначала мы делаем упражнения в положении лежа, потом в положении стоя. Потом мы начинаем ходить на месте. Для этого у нас тоже есть уникальное оборудование – локомат. Когда человек уже на беговой дорожке научится ходить, контролировать свою ногу с поддержкой, с разгрузкой веса тела, только тогда мы его перемещаем в экзоскелет", - рассказала врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, заведующая отделением медицинской реабилитации клиники "УГМК-Здоровье" Ольга Хамидулина.

Настраивается робот под индивидуальные параметры пациента. Он дает возможность тренировки ходьбы и по лестнице, и по неровным поверхностям. Выдерживает даже большой вес пациента, может работать много часов подряд.

"Два года назад случился перелом позвоночника, с тех пор я ходить не могу, но постоянно тренируюсь. Восстановил движение верхнего плечевого пояса, сейчас занимаюсь нижними конечностями. Тренировки с экзоскелетом начал недавно, ощущения непередаваемые. Пока трудно, особенно двигаться по лестнице, сначала научусь не падать, а потом и все движения освою", - рассказал один из пациентов.

Тренировки с экзоскелетом объединяют в себе несколько важнейших процедур: ранняя вертикализация, обучение ходьбе, восстановление функций нижних конечностей, укрепление позвоночника, кардиотренировка и другие. Самостоятельная ходьба и правильная работа мышц с помощью робота новейшей модели, созданного специально для клиники "УГМК-Здоровье" – мощный стимул для восстановления утраченных двигательных функций.