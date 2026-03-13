Прокуратура Тюменской области взяла на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство годовалого ребенка

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство годовалого ребенка, которое совершила его родная бабушка, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее сообщалось об аресте Марьям Насибуллиной, которая выкинула ребенка с лестничной площадки второго этажа.

В ведомстве раскрыли дополнительные подробности по делу. Все произошло в селе Ярково, 8 марта. Обвиняемая находилась в гостях у своей дочери, где употребляла алкоголь. Мотивы преступления неизвестны, но в какой-то момент женщина попыталась убить свою внучку. Девочка при падении получила травмы различной степени тяжести. Сейчас ребенку оказывают необходимую помощь в медицинском учреждении Тюмени.

По данному факту территориальным отделом СУ СК России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Женщина заключена под стражу. Прокурору Ярковского района поручено провести проверку исполнения законодательства об основах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, установить причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

О ходе расследования преступления доложат главе СКР Александру Бастрыкину.