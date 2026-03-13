Развожаев: В Севастополе отражена одна из самых продолжительных атак ВСУ

Одна из самых продолжительных атак отражена в Севастополе, сбито 53 беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ", - написал он в телеграм-канале.

В результате атаки пострадавших нет, но есть разрушения. В частности, в одном из домов осколком БПЛА пробило крышу, в другом ударной волной выбило стекла в окнах. От упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж.

Кроме того, в районе Золотого пляжа в горно-лесистой местности от сбитого БПЛА загорелся участок леса, площадь возгорания 1,5 тыс кв. м. В балке Бермана на один из участков упал сбитый БПЛА, загорелась трава.

По данным Минобороны, минувшей ночью средствами ПВО уничтожены 176 украинских БПЛА, 80 из них – над территорией Крыма.