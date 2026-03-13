Бастрыкину доложат о стрельбе на уроке в уральской школе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в одной из уральских школ.

Напомним, все произошло 11 марта в школе Верхней Пышмы. Предварительно установлено, что ученик 5 класса пронес в школу пневматическое оружие, из которого выстрелил в лоб своему однокласснику. Это случилось во время урока английского языка.

Со слов самого школьника, на курок он якобы нажал неумышленно во время игры. После этого прокуратура города организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, речь идет о статье 293 УК РФ "Халатность". Также в социальных медиа сообщалось, что стрелявший школьник неоднократно совершал противоправные действия, но никаких мер принято не было.

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о расследовании данного дела и уже установленных обстоятельствах.

Ранее глава СКР обратил внимание на ситуацию в Первоуральске, где подростка избила толпа сверстников.