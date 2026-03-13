В пермском аэропорту ввели план "Ковер"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. В ведомстве напоминают гражданам, что номер вызова экстренных служб — 112. Прикамцев просят быть внимательными и не поддаваться панике.

Добавим также, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту Большое Савино.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Также ограничения введены и в Соликамске радиусом 50 километров.

В последний раз режим "Беспилотная опасность" в Прикамье объявлялся 11 марта. Также в Перми вводили план "Ковер" радиусом 100 километров. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что вражеские БПЛА пытались атаковать предприятие в Губахе, позднее Минобороны подтвердило эту информацию, сообщив, что регион пытались атаковать три вражеских беспилотника.