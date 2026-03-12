Пострадавшие от атаки в Брянске могут обратиться за бесплатной юридической помощью

Жителям Брянска, пострадавшим от из-за ракетной атаки на Брянск, адвокаты окажут бесплатную помощь. Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов РФ.

"Пострадавшие в результате трагедии, родные и близкие погибших, а также все, кому требуется правовая поддержка, получат бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с последствиями атаки на Брянск", - говорится в сообщении.

Желающие могут обратиться напрямую в Адвокатскую палату области или любую адвокатскую консультацию на территории региона.

10 марта Брянск подвергся массированной атаке с применением семи западных ракет Storm Shadow, что привело к трагическим последствиям. Жертвами стали шесть человек. Число жителей, получивших травмы, возросло до 42 человек. Губернатор региона подчеркнул, что удар наносился намеренно по городской инфраструктуре, что привело к большому количеству раненых.