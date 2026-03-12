Путин уволил Горового с должности первого замминистра внутренних дел

Документ вступает в силу со дня подписания.

"Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте следующего указа.

Генерал-полковник полиции Александр Горовой освобожден от должности первого замминистра внутренних дел РФ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.



