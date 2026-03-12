НАТО перенаправила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

В связи с конфликтом в ближневосточном регионе, для усиления безопасности часть систем ПВО перенаправлены из Европы на Ближний Восток. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

"Пришлось воспользоваться некоторыми нашими средствами ПВО, находящимися в подчинении Европейского командования ВС США, для защиты части наших союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря", - сообщил Гринкевич во время слушаний в комитете Сената США по делам вооруженных сил. Его слова приводит CNN.

Там же у него уточнили, значит ли его заявление, что системы ПВО перебросили на Ближний Восток, на что тот ответил утвердительно.