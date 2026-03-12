Наумова, осужденная за убийство маленького Далера, обжаловала приговор в Верховном суде

Вероника Наумова, осужденная за убийство опекаемого ею 6-летнего Далера, направила жалобу в Верховный суд.

Согласно информации в картотеке Свердловского областного суда, жалоба была подана 20 февраля и сейчас готовится к передаче в высшую судебную инстанцию. Как передает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, Наумова настаивает на проведении повторной экспертизы.

Напомним, в конце июля опекунше по совокупности всех преступлений (их было более 60) назначили 24 года колонии общего режима. По некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также с Наумовой был взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца убитого мальчика.

Ранее на приговор было подано сразу четыре апелляции: две от адвокатов осужденных и по одной от Наумовой с Егольниковым. Все жалобы рассматривал Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. В ноябре приговор вступил в силу, обжаловать вердикт суда Наумова не смогла.