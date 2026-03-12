В Чернушке будут судить трех врачей районной больницы, обвиняемых в смерти беременной пациентки

В Чернушке перед судом предстанут трое врачей районной больницы, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности беременной пациентке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела завершено расследование трех уголовных дел в отношении врачей Чернушинской районной больницы. Они обвиняются по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, в ноябре 2024 года врач-гинеколог больницы, наблюдавшая беременную женщину, допустила ошибку в диагностике и неверно выставила диагноз. Из-за этого пациентке не было показано стационарное лечение, и она оставалась дома. Вечером 27 ноября состояние девушки резко ухудшилось. Начавшееся кровотечение привело к внутриутробной гибели плода. Пациентку экстренно госпитализировали в гинекологическое отделение, где провели операцию.

Врач-анестезиолог, проводивший анестезию, нарушил технику искусственной вентиляции легких и катетеризации, что повлекло повреждение легкого и критически ухудшило состояние пациентки. Для устранения последствий в операционную пригласили врача-хирурга. При попытке установить дренаж в плевральную полость он также допустил ошибку, дополнительно травмировав легкое. Совокупность полученных травм и развившихся осложнений привела к смерти женщины.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, включая судебно-медицинские экспертизы. Согласно выводам экспертов, дефекты, допущенные врачами при оказании медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах, состоят в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.