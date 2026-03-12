12 Марта 2026
Политика Приволжский ФО В России Оренбургская область
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Губернатор Оренбуржья попросил у Путина 28 млрд рублей на ремонт дамбы в Орске

Оренбургской области требуется помощь федерального центра с восстановлением дамбы, которую прорвало в 2024 году, заявил губернатор Евгений Солнцев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Дамба: мы ее обследовали, сделали обследование, залатали три прорыва. Дамба большая, 25 километров. Начали насыпать – в некоторых местах по шесть метров насыпали. Плюс два моста", - приводит слова Солнцева пресс-служба Кремля.

По словам губернатора, "цена вопроса - 28,2 млрд рублей".

"Здесь прошу Вашей помощи, потому что здесь я один не справлюсь, честно говорю", - добавил он. Солнцев добавил, что необходима целевая программа, "за один год это не сделаем, это надо включать в трехлетку и методично это дело решать".

Напомним, весной 2024 года Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением: были затоплены тысячи домов, эвакуированы тысячи жителей. Особенно сильно пострадал Орск, где 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд рублей. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что совместно с Минприроды будет проведено исследование причин прорыва дамбы в Орске. Так он прокомментировал версию о том, что защитное сооружение могли прогрызть грызуны. По его словам, дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд рублей.

В мае мэр города Василий Козупица заявлял, что дамба будет отремонтирована до наступления зимы. В июле мэр написал заявление об отставке – после встречи с губернатором Денисом Паслером. До этого он говорил, что не собирается увольняться, поскольку уйти в отставку во время затопления будет "не по-человечески, не по-государственному". Чиновник сказал, что самым эмоционально сложным для него моментом во время паводка стала акция протеста орчан, недовольных бездействием власти.

